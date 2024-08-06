В Зеленоградске второй раз за сезон зацвели магнолии

В администрации городского округа рассказали, что с помощью специальной техники ежедневно поливают клумбы, розарии и скверы, даже если погода не засушливая. В ходе этого процесса растения не только получают дополнительную влагу, но и удобрения, подкормки, препараты, контролирующие рост и цветение. «Магнолии на Саратовской улице решили, что такая забота им определенно нравится и… второй раз в этом году выбросили бутоны», — отметили в Зеленоградске.