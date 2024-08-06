Какие адреса затронет отключение горячей воды в Братске с 7 по 20 августа 2024

С 7 по 20 августа 2024 года в Правобережном районе Братска проведут плановое отключение горячей воды. Связано это с заменой труб на территории бывшего завода отопительного оборудования. На две недели полностью остановят работу котельной 45 квартала, тепловых сетей и насосов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
В летний период на участке запланирован ремонт магистрального участка тепловой сети протяженностью 150 м. Какую-то часть работ выполнили в июле, сейчас же планируют полностью завершить ремонт. Для этого полностью остановят оборудования котельной с отключением всех потребителей. Воды не будет как в многоквартирных домах, так и в организациях Правобережного района.
— Причина демонтажа труб — выработка ресурса старой теплотрассы, трубам уже больше 40 лет. После замены трубы будут обшиты полиуретаном. Его применение существенно снизит появление аварийных ситуаций как в летнее, так и в зимнее время, — рассказали в пресс-службе администрации.
Делается это все для того, чтобы избежать аварий в зимний период. Так как за последние пять лет случалось несколько непредвиденных ситуаций из-за которых приходилось отключать горячее водоснабжение. Специалисты как можно быстрее постараются справиться с ремонтом. Вместо двух месяцев все работы планируют завершить за две недели.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что до 20 августа ограничили движение по улице Горной в Иркутске.