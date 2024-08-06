Какие адреса затронет отключение горячей воды в Братске с 7 по 20 августа 2024

Делается это все для того, чтобы избежать аварий в зимний период. Так как за последние пять лет случалось несколько непредвиденных ситуаций из-за которых приходилось отключать горячее водоснабжение. Специалисты как можно быстрее постараются справиться с ремонтом. Вместо двух месяцев все работы планируют завершить за две недели.