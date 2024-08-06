Казань и Шанхай свяжут прямыми рейсами с 28 сентября

«Прошу в начале этого мостика Казань — Шанхай помочь авиакомпании увеличить объем туристов. От этого будет зависеть дальнейшее развитие. Если мы покажем, что самолёты на этом рейсе заполняются, я уверен, что нам поставят ещё рейсы на Пекин, на другие крупные города КНР, промышленные и туристические. И тем самым наши люди, наши туристы будут попадать гораздо быстрее в Китай, нежели идти через Москву», — обратился к участникам презентации зампремьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.