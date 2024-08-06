Бастрыкин взял на контроль обрушение потолка в доме Нижнего Новгорода

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по обрушению потолка в одном из домов Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Информцентр ведомства.
Штукатурка с потолка в квартире на улице Луначарского, где живет семья с двумя детьми, обрушилась после дождей. Дети не пострадали.
По данным ведомства, ремонт крыши в доме управляющая компания проводила около полугода назад.
СУ СК России по Нижегородской области проводит проверку случившегося, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Прокуратура Канавинского района даст оценку соблюдению жилищных прав горожан, а также работе обслуживающей организации.