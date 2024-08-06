Мастер и два слесаря задержаны по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле

«Я до последнего думал, что это сон. Я не плакал, я был в шоке. Сначала было страшно, а потом нет. Я понял, что меня достанут. Мне писали комплименты из группы класса: “Ты молодец, ты герой, ты это выдержал”, — рассказал Е1.RU 13-летний школьник, которого спасателям удалось вытащить из завалов спустя пять часов после обрушения.