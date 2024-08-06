В ближайшее время жители Самары смогут пользоваться виртуальной транспортной картой. В компании «СамараАвтоГаз» сообщили, что скоро сервис будет доступен всем, кто пользуется мобильным приложением единого оператора «ОТК».
— Чтобы оплачивать проезд, виртуальную карту, как и обычную пластиковую, нужно пополнить, оплатив выбранный тариф, — рассказали в компании.
Большой плюс виртуальной транспортной карты в том, что средства на нее зачисляют сразу же, а в приложении всегда можно увидеть баланс. Виртуальная карта будет удобна тем пассажирам, которые привыкли использовать смартфон для оплаты. «Первооткрывателями» сервиса станут единая транспортная карта и студенческая кошельковая карта.