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Жители Самары смогут пользоваться виртуальной транспортной картой

Скоро в Самаре начнет работать виртуальная транспортная карта.

В ближайшее время жители Самары смогут пользоваться виртуальной транспортной картой. В компании «СамараАвтоГаз» сообщили, что скоро сервис будет доступен всем, кто пользуется мобильным приложением единого оператора «ОТК».

— Чтобы оплачивать проезд, виртуальную карту, как и обычную пластиковую, нужно пополнить, оплатив выбранный тариф, — рассказали в компании.

Большой плюс виртуальной транспортной карты в том, что средства на нее зачисляют сразу же, а в приложении всегда можно увидеть баланс. Виртуальная карта будет удобна тем пассажирам, которые привыкли использовать смартфон для оплаты. «Первооткрывателями» сервиса станут единая транспортная карта и студенческая кошельковая карта.