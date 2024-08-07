Идеальный путь к госзакупкам: советы и рекомендации от МБМ

Кроме этого, столичным предпринимателям, а также тем, кто планирует начать свое дело в Москве доступны бесплатные консультации, в том числе по теме государственных закупок. Получить ответы на вопросы по открытию и ведению бизнеса в столице можно онлайн на сайте mbm.mos.ru, по телефону либо очно в центрах услуг для бизнеса, которые расположены в разных округах Москвы. Также консультации доступны в чатах на сайте учреждения, в социальной сети «Вконтакте» и в «Телеграме».