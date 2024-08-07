Идеальный путь к госзакупкам: советы и рекомендации от МБМ

На основе данных от предпринимателя формируется актуальный список госзакупок на этапе подачи заявок. Информацию направляют на электронную почту заявителя. Если подходящих закупок не обнаружится, специалисты МБМ порекомендуют расширить параметры запроса. Кроме того, они могут проконсультировать предпринимателей по вопросам порядка участия в процедуре, в том числе подачи заявки, внесения обеспечения, исполнения договора.
Подача заявок на все открытые конкурентные процедуры по 44-ФЗ, в том числе для субъектов малого предпринимательства, а также по 223-ФЗ с преференциями для субъектов МСП и самозанятых ведется только на отобранных Правительством России электронных торговых площадках.
В рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) часть закупок — не менее 25 процентов от годового объема — проводится с преференциями для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Закупки с такими заказчиками, как госкорпорации или компании с госучастием, регламентируются Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). В соответствии с ним не менее четверти всех закупок должно проводиться специально для малого и среднего бизнеса. Заказчик может самостоятельно определить формат закупки: конкурс, аукцион, запрос котировок или предложений.
Подробные инструкции для предпринимателей по участию в закупках размещены в разделе «Продвижение и сбыт» на портале mbm.mos.ru.
Кроме этого, столичным предпринимателям, а также тем, кто планирует начать свое дело в Москве доступны бесплатные консультации, в том числе по теме государственных закупок. Получить ответы на вопросы по открытию и ведению бизнеса в столице можно онлайн на сайте mbm.mos.ru, по телефону либо очно в центрах услуг для бизнеса, которые расположены в разных округах Москвы. Также консультации доступны в чатах на сайте учреждения, в социальной сети «Вконтакте» и в «Телеграме».
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Справка
ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводятся бесплатные образовательные и деловые мероприятия — форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте МБМ mbm.mos.ru и по телефону: