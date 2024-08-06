Дни культуры Ташкента пройдут в Астане

Как сообщили в столичном акимате, 7 и 8 августа в центральном парке будут организованы яркие концертные программы с участием известных ташкентских артистов.
Еще пройдут выставки национального искусства и ремесел, спортивные соревнования и игры для всей семьи.
Также будут презентации туристических возможностей Ташкента и Узбекистана в целом.
На мероприятиях организуют продажи традиционных узбекских блюд.
Начало Дней культуры в 15ч по времени Астаны. В 19ч на сцене столичного Амфитеатра состоится концерт с участием звезд узбекской эстрады.
С 7 по 8 августа ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану.