Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дни культуры Ташкента пройдут в Астане

АСТАНА, 6 авг — Sputnik. Дни культуры Ташкента пройдут в Астане.

Источник: Sputnik.kz

Как сообщили в столичном акимате, 7 и 8 августа в центральном парке будут организованы яркие концертные программы с участием известных ташкентских артистов.

Еще пройдут выставки национального искусства и ремесел, спортивные соревнования и игры для всей семьи.

Также будут презентации туристических возможностей Ташкента и Узбекистана в целом.

На мероприятиях организуют продажи традиционных узбекских блюд.

Начало Дней культуры в 15ч по времени Астаны. В 19ч на сцене столичного Амфитеатра состоится концерт с участием звезд узбекской эстрады.

С 7 по 8 августа ожидается визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Астану.