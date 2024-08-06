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Налоги на сумму более 46 млн не выплачивала компания в Иркутске

После вмешательства прокуратуры весь долг погасили.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске организация, которая занималась ремонтом и строительством дорог, накопила огромную налоговую задолженность. После всех подсчетов, сумма долга составила более 46 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили прокуратуре Иркутской области.

Нарушители с 2023 года не выплачивали деньги за страховые взносы, за налоги на добавленную стоимость, имущество, добычу полезных ископаемых, а также за транспортные и земельные налоги.

— В целях устранения нарушений закона руководителю организации внесли представление, — рассказали в пресс-службе ведомства.

После вмешательства прокуратуры, дорожно-строительная компания погасила всю необходимую сумму.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что индивидуального предпринимателя и тренера осудят за смерть 43-летнего мужчины, который сорвался на скалодроме с 15-метровой высоты. Мужчина скончался в больнице спустя две недели.

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