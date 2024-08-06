Гусев рассказал о строительстве детской поликлиники в Бобровском районе

Уже завершены работы по устройству фундамента и кладке стен, установлены оконные и наружные дверные блоки. Сейчас рабочие монтируют системы вентиляции и отопления, деревянные конструкции кровли и элементов фасада. Предполагается, что все строительно-монтажные работы будут закончены уже в декабре.