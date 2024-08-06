Гусев рассказал о строительстве детской поликлиники в Бобровском районе

Строительство детской поликлиники в Бобровском районе идет с опережением графика и будет завершено к концу года, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
На сегодняшний день работы завершены на 60%. Объект, который возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», войдёт в состав районной больницы.
Уже завершены работы по устройству фундамента и кладке стен, установлены оконные и наружные дверные блоки. Сейчас рабочие монтируют системы вентиляции и отопления, деревянные конструкции кровли и элементов фасада. Предполагается, что все строительно-монтажные работы будут закончены уже в декабре.
На следующем этапе будут проработаны поставка и установка медицинского оборудования, лицензирование, кадровые и организационные вопросы.
«В детской поликлинике будут удобно спроектированы кабинеты: наиболее востребованных специалистов разместят на нижних этажах, а административных сотрудников — на верхних. Открытие лаборатории и отделения дневного стационара значительно расширит возможности для оказания медицинской помощи и диагностирования заболеваний».
Также продолжается капремонт здания поликлиники БУЗ ВО «Бобровская РБ». На очередном этапе обновления будет проведен комплексный ремонт помещений четвертого этажа.