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Гусев рассказал о строительстве детской поликлиники в Бобровском районе

Работы идут с опережением графика.

Источник: Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева

Строительство детской поликлиники в Бобровском районе идет с опережением графика и будет завершено к концу года, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

На сегодняшний день работы завершены на 60%. Объект, который возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», войдёт в состав районной больницы.

Уже завершены работы по устройству фундамента и кладке стен, установлены оконные и наружные дверные блоки. Сейчас рабочие монтируют системы вентиляции и отопления, деревянные конструкции кровли и элементов фасада. Предполагается, что все строительно-монтажные работы будут закончены уже в декабре.

На следующем этапе будут проработаны поставка и установка медицинского оборудования, лицензирование, кадровые и организационные вопросы.

«В детской поликлинике будут удобно спроектированы кабинеты: наиболее востребованных специалистов разместят на нижних этажах, а административных сотрудников — на верхних. Открытие лаборатории и отделения дневного стационара значительно расширит возможности для оказания медицинской помощи и диагностирования заболеваний».

рассказал губернатор

Также продолжается капремонт здания поликлиники БУЗ ВО «Бобровская РБ». На очередном этапе обновления будет проведен комплексный ремонт помещений четвертого этажа.

строительство
медицина