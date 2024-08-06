Исполнительница SZA возьмет перерыв в живых выступлениях

Американская соул-певица SZA в своих соцсетях рассказала, что на некоторое время перестанет давать концерты. Ее последним шоу стало выступление на фестивале Osheaga в Монреале.
«Наконец-то я смогу привести свою жизнь в порядок, слава богу», — написала артистка.
В начале июля SZA анонсировала новый альбом LANA, выход которого откладывался из-за утечек. Ранее она сообщила, что будет записывать пластинку с нуля, а все сливы соберет и даст поклонникам возможность их послушать.
Недавно исполнительница PinkPantheress также отменила все концерты в 2024-м.