Ричмонд
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Кратковременные дожди и до +28°С ожидается в Беларуси 7 августа

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до плюс 28 градусов ожидается в Беларуси 7 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 10−16 градусов, днем — плюс 19−25 градусов, а по югу и юго-западу — до плюс 28 градусов.