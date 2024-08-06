Кратковременные дожди и до +28°С ожидается в Беларуси 7 августа

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 10−16 градусов, днем — плюс 19−25 градусов, а по югу и юго-западу — до плюс 28 градусов.