Губернатор подписал соглашение: Матч звёзд КХЛ пройдёт на льду «Сибирь-арены»

В феврале 2025 года Новосибирская область примет Фонбет Неделю звёзд хоккея, которая пройдет на новой арене «Сибирь-Арена». Это событие станет значимым для региона, так как в нем примут участие лучшие хоккеисты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение о проведении мероприятия было подписано сегодня между губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и президентом КХЛ Алексеем Морозовым.
При выборе города для проведения Недели звёзд хоккея Лига рассматривала несколько факторов. Важную роль сыграли инфраструктура, логистика, наличие гостиниц для участников и гостей, а также заинтересованность местных властей и клуба «Сибирь». Новосибирск стал седьмым регионом, который примет это мероприятие, что подчеркивает его значимость для развития хоккея в стране.
Андрей Травников отметил, что Фонбет Неделя звёзд хоккея — это яркий праздник для любителей хоккея. Он выразил благодарность команде КХЛ за возможность провести такое событие и подчеркнул, что местные клубы и арена готовы к организации и подготовке мероприятий на высоком уровне. Губернатор также добавил, что важно создать все необходимые условия для успешного проведения соревнований.
Алексей Морозов в свою очередь отметил, что выбор Новосибирска стал логичным шагом. Город известен своей любовью к хоккею, и его жители долго ждали большого спортивного праздника. Он выразил надежду на успешное сотрудничество с руководством области в организации этого уникального мероприятия.
Неделя звёзд хоккея начнётся 1 февраля 2025 года с Кубка Вызова Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), а
В первый день Матча звёзд состоятся полуфиналы и три конкурса хоккейного мастерства, а во второй день — матч за третье место и финал, также с конкурсами. Эти события привлекут внимание не только местных болельщиков, но и зрителей из других регионов страны.