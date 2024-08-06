Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор подписал соглашение: Матч звёзд КХЛ пройдёт на льду «Сибирь-арены»

Соглашение подписал Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент КХЛ Алексей Морозов.

Источник: Om1 Омск

В феврале 2025 года Новосибирская область примет Фонбет Неделю звёзд хоккея, которая пройдет на новой арене «Сибирь-Арена». Это событие станет значимым для региона, так как в нем примут участие лучшие хоккеисты Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение о проведении мероприятия было подписано сегодня между губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и президентом КХЛ Алексеем Морозовым.

При выборе города для проведения Недели звёзд хоккея Лига рассматривала несколько факторов. Важную роль сыграли инфраструктура, логистика, наличие гостиниц для участников и гостей, а также заинтересованность местных властей и клуба «Сибирь». Новосибирск стал седьмым регионом, который примет это мероприятие, что подчеркивает его значимость для развития хоккея в стране.

Андрей Травников отметил, что Фонбет Неделя звёзд хоккея — это яркий праздник для любителей хоккея. Он выразил благодарность команде КХЛ за возможность провести такое событие и подчеркнул, что местные клубы и арена готовы к организации и подготовке мероприятий на высоком уровне. Губернатор также добавил, что важно создать все необходимые условия для успешного проведения соревнований.

Алексей Морозов в свою очередь отметил, что выбор Новосибирска стал логичным шагом. Город известен своей любовью к хоккею, и его жители долго ждали большого спортивного праздника. Он выразил надежду на успешное сотрудничество с руководством области в организации этого уникального мероприятия.

Неделя звёзд хоккея начнётся 1 февраля 2025 года с Кубка Вызова Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), а 8—9 февраля пройдёт Матч звёзд КХЛ. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводятся эти турниры. В рамках Матча звёзд лучшие игроки КХЛ будут разделены по дивизионам: Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

В первый день Матча звёзд состоятся полуфиналы и три конкурса хоккейного мастерства, а во второй день — матч за третье место и финал, также с конкурсами. Эти события привлекут внимание не только местных болельщиков, но и зрителей из других регионов страны.

шоу