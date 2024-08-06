Завершились съемки фильма «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым

Кинокомпания Good Story media сообщила о завершении съемок продолжения комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы.
Напомним, сюжет первого фильма в том, что предприниматель Макс, живущий в Москве, вместе с женой Ириной и двумя детьми отправляется в провинциальный город, где прошло его детство, — на юбилей к отцу. Эпизоды этой поездки заставляют главного героя все время мысленно возвращаться в 90-е годы и сравнивать свое детство, в котором отец «воспитывал из него настоящего мужика», с детством собственного избалованного сына.
По сюжету нового фильма Макс и Ирина находятся на грани развода. Макс собирается забрать сына Диму на каникулы, но выясняется, что тот сбежал из дома в деревню к отцу Макса — Бате. По пути к Бате Макс вспоминает, как сам проводил время в деревне у Деда, пока разводились его родители.
Значительная часть съемок прошла в селе Кын Пермского края, которое предстанет перед зрителями в виде родной деревни Деда.
— Несмотря на то, что само село Кын достаточно небольшое, местность здесь пересеченная, в дождь еще и дороги размыло, поэтому самая большая сложность для нас была доставить группу и оборудование вовремя на точку съемки, но все это мелочи, мы справились со всем, и результат нас уже очень радует, — рассказал Алексей Литвиненко, соавтор сценария и креативный продюсер фильма.
В Кыну на местном железнодорожном вокзале была снята самая массовая сцена фильма. Специально для нее было приглашено около 100 человек массовки и был использован настоящий поезд времен Великой Отечественной войны.
В роли маленького Макса вновь Андрей Андреев, а на роль Деда был приглашен Евгений Цыганов. 45-летний актер играет своего героя в трех разных возрастах: 27, 35 и 76 лет.
К своим ролям вернулись Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Севастьян Бугаев.
— В фильме зрителей ждут еще несколько новых персонажей. В частности Влад — новый ухажер Ирины и соперник Макса. Его играет Степан Девонин, и он стал очень ярким юмористическим движком фильма. Его герой настолько подходит ему по органике, что складывается ощущение, что он и в жизни такой. Степан очень талантливый актер, и с его стороны было очень много импровизации на съемочной площадке. Также наш каст украсила Анастасия Талызина, которая сыграла соседку нашего молодого Деда, она ждала его с войны и следила за его домом, — отметил продюсер.
Режиссер картины Илья Учитель признался, что перед ним стояла очень сложная задача:
— Создать абсолютно разные три мира, три эпохи — это был захватывающий вызов, но удалось собрать уникальные команду талантливых людей, с которой воплощать все это в жизнь было огромным удовольствием. Потрясающий актерский ансамбль! Все с прекрасным чувством юмора, все очень глубокие и переживающие люди, очень тонко чувствующие материал — это ли не счастье! С нетерпением жду начала монтажа. Редко бывает такое ощущение после окончания съемок, когда вообще не хочется давать себе никакой паузы, а сразу бросаться за монтажный стол. Считаю, что это хороший знак и предвкушаю, что очень многим придется по душе наша картина.
Финальные сцены фильма были сняты в Подмосковье, где вместе с актерами на площадке работал настоящий живой медведь, рассказали в кинокомпании.
Картина «Батя 2. Дед» выйдет в прокат в 2025 году.