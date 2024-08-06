Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершились съемки фильма «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым

Значительная часть съемок прошла в Прикамье.

Источник: Светлана Дорохова

Кинокомпания Good Story media сообщила о завершении съемок продолжения комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы.

Напомним, сюжет первого фильма в том, что предприниматель Макс, живущий в Москве, вместе с женой Ириной и двумя детьми отправляется в провинциальный город, где прошло его детство, — на юбилей к отцу. Эпизоды этой поездки заставляют главного героя все время мысленно возвращаться в 90-е годы и сравнивать свое детство, в котором отец «воспитывал из него настоящего мужика», с детством собственного избалованного сына.

По сюжету нового фильма Макс и Ирина находятся на грани развода. Макс собирается забрать сына Диму на каникулы, но выясняется, что тот сбежал из дома в деревню к отцу Макса — Бате. По пути к Бате Макс вспоминает, как сам проводил время в деревне у Деда, пока разводились его родители.

Значительная часть съемок прошла в селе Кын Пермского края, которое предстанет перед зрителями в виде родной деревни Деда.

— Несмотря на то, что само село Кын достаточно небольшое, местность здесь пересеченная, в дождь еще и дороги размыло, поэтому самая большая сложность для нас была доставить группу и оборудование вовремя на точку съемки, но все это мелочи, мы справились со всем, и результат нас уже очень радует, — рассказал Алексей Литвиненко, соавтор сценария и креативный продюсер фильма.

В Кыну на местном железнодорожном вокзале была снята самая массовая сцена фильма. Специально для нее было приглашено около 100 человек массовки и был использован настоящий поезд времен Великой Отечественной войны.

В роли маленького Макса вновь Андрей Андреев, а на роль Деда был приглашен Евгений Цыганов. 45-летний актер играет своего героя в трех разных возрастах: 27, 35 и 76 лет.

К своим ролям вернулись Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Севастьян Бугаев.

— В фильме зрителей ждут еще несколько новых персонажей. В частности Влад — новый ухажер Ирины и соперник Макса. Его играет Степан Девонин, и он стал очень ярким юмористическим движком фильма. Его герой настолько подходит ему по органике, что складывается ощущение, что он и в жизни такой. Степан очень талантливый актер, и с его стороны было очень много импровизации на съемочной площадке. Также наш каст украсила Анастасия Талызина, которая сыграла соседку нашего молодого Деда, она ждала его с войны и следила за его домом, — отметил продюсер.

Режиссер картины Илья Учитель признался, что перед ним стояла очень сложная задача:

— Создать абсолютно разные три мира, три эпохи — это был захватывающий вызов, но удалось собрать уникальные команду талантливых людей, с которой воплощать все это в жизнь было огромным удовольствием. Потрясающий актерский ансамбль! Все с прекрасным чувством юмора, все очень глубокие и переживающие люди, очень тонко чувствующие материал — это ли не счастье! С нетерпением жду начала монтажа. Редко бывает такое ощущение после окончания съемок, когда вообще не хочется давать себе никакой паузы, а сразу бросаться за монтажный стол. Считаю, что это хороший знак и предвкушаю, что очень многим придется по душе наша картина.

Финальные сцены фильма были сняты в Подмосковье, где вместе с актерами на площадке работал настоящий живой медведь, рассказали в кинокомпании.

Картина «Батя 2. Дед» выйдет в прокат в 2025 году.

кино