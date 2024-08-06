Более 200 кг молочной продукции изъяли за полгода в Иркутской области

За полгода в Иркутской области исследовали 1303 пробы молока и молочной продукции. К счастью, никаких превышений пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов и других вредных элементов выявлено не было. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.