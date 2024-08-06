Более 200 кг молочной продукции изъяли за полгода в Иркутской области

За полгода в Иркутской области исследовали 1303 пробы молока и молочной продукции. К счастью, никаких превышений пестицидов, тяжелых металлов, микотоксинов и других вредных элементов выявлено не было. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
Но не вся продукция соответствовала требованиям технических регламентов. Продажу некоторых молочных продуктов приостановили, а также выдали предписания о временной остановке реализации продукции. В общей сложности изъяли 39 партий товаров, что составило 245,5 кг.
— По физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации исследовано 324 пробы, из них не соответствовали по показателям фальсификации 1,2% от общего числа исследованных проб, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Также 2,8% проб не соответствовали микробиологическим требованиям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области мошенники похищают деньги у участников СВО под видом благотворительности.