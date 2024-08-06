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Прокуратура нашла в Омске опасные детские площадки

На некоторых из них торчат шурупы, другие — опасно шатаются.

Источник: пресс-служба прокуратуры Омской области

Прокуратура Центрального округа Омска проверила на безопасность детские площадки. Не все из них прошли проверку надзорного ведомства. Несколько управляющих компаний получили представления с требованием устранить нарушения, которые могут нести опасность для детей.

В частности, в неудовлетворительном состоянии находятся детские площадки по следующим адресам:

  • улица Иртышская Набережная, д. 18, 20,
  • улица Спортивный Проезд, д. 1, 2, 4,
  • проспект Карла Маркса, д. 36/1,
  • Тимуровский проезд, д. 5, 8.

Там на деревянных сиденьях качелей нашли сколы, некоторые качели не закреплены и шатаются при раскачивании. На горках торчат головки шурупов. Кроме того, на некоторых площадках прокуратуру не удовлетворил уровень ударопоглощающего покрытия.

«Указанные нарушения могут причинить вред жизни и здоровью несовершеннолетних, в связи с чем подлежат незамедлительному устранению», — сообщили в прокуратуре. Представления получили ООО «УК “ВиТа”, ООО “УК “Алекс”.

ЖКХ