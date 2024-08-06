Социальные квартиры предоставили 25 жильцам разрушающегося дома на Петроградке

Жильцы обрушившегося дома на Петроградке переехали из школы № 51, где были размещены в первые дни после происшествия. Теперь временные квадратные метры, по данным администрации, обеспечены кроватями, бытовыми приборами и оборудованием для маломобильных граждан.
«Совместно с волонтерами закуплены продуктовые наборы и вещи первой необходимости. Администрацией организована работа психолога и медицинского работника», — говорится в сообщении.
Напомним, что 4 августа экстренные службы эвакуировали около 30 жильцов. Причем люди вызвали МЧС сами, заметив большие трещины на стенах. Хотя в это время в здании делали ремонт по заказу ФКР.
Отмечается, что разрушение затронуло все этажи здания. Так, деформировалась крыша, сместились перекрытия, а обломки стен выпали из окон наружу.