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Социальные квартиры предоставили 25 жильцам разрушающегося дома на Петроградке

Эвакуированных из аварийного дома на Большой Зелениной петербуржцев разместили в социальных квартирах. Также жильцам предоставили психолога и медработника, сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района.

Жильцы обрушившегося дома на Петроградке переехали из школы № 51, где были размещены в первые дни после происшествия. Теперь временные квадратные метры, по данным администрации, обеспечены кроватями, бытовыми приборами и оборудованием для маломобильных граждан.

«Совместно с волонтерами закуплены продуктовые наборы и вещи первой необходимости. Администрацией организована работа психолога и медицинского работника», — говорится в сообщении.

Напомним, что 4 августа экстренные службы эвакуировали около 30 жильцов. Причем люди вызвали МЧС сами, заметив большие трещины на стенах. Хотя в это время в здании делали ремонт по заказу ФКР.

Отмечается, что разрушение затронуло все этажи здания. Так, деформировалась крыша, сместились перекрытия, а обломки стен выпали из окон наружу.

недвижимость