Уровень реки Миасс в Челябинской области снова может подняться

В Челябинской области снова может подняться уровень воды в реке Миасс. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на вице-губернатора Александра Козлова.
Большая вода, по словам Козлова, может прийти из Иремельского водохранилища, которое находится на границе Челябинской области и Башкортостана. Сейчас гидротехники регулируют дамбы, чтобы уменьшить возможные последствия паводка.
— Мы это контролируем на дамбах, чтобы как можно меньше воды шло через Смородинку, затем через Миасский и Поликарповский пруды, — заявил Александр Козлов.