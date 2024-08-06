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Уровень реки Миасс в Челябинской области снова может подняться

В Челябинскую область идет большая вода из Башкортостана.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области снова может подняться уровень воды в реке Миасс. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на вице-губернатора Александра Козлова.

Большая вода, по словам Козлова, может прийти из Иремельского водохранилища, которое находится на границе Челябинской области и Башкортостана. Сейчас гидротехники регулируют дамбы, чтобы уменьшить возможные последствия паводка.

— Мы это контролируем на дамбах, чтобы как можно меньше воды шло через Смородинку, затем через Миасский и Поликарповский пруды, — заявил Александр Козлов.