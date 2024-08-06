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Прокуратура требует прекратить работу частного детского лагеря «Скаут»

Организация начала принимать детей без необходимых документов.

Прокуратура в суде требует прекратить деятельность частного детского лагеря, начавшего работу без санитарно-эпидемиологического заключения.

Частный детский лагерь «Скаут» не обращался в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей. На организаторов лагеря возбудили дело об административном правонарушении, а сам лагерь хотят закрыть через суд.

Ранее в выходные стало известно о том, что более 30 человек получили кишечную инфекцию в официальном государственном детском лагере «Огонёк». Смену в «Огоньке» закрыли досрочно.

Прокуратура