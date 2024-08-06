В больнице Ангарска провели проверку после обращения на прямую линию губернатора

Специалисты регионального минздрава проверили Ангарскую городскую больницу после обращения местного жителя на прямую линию с губернатором Игорем Кобзевым. Мужчина тогда рассказал, что он не может записаться к врачу, а в больнице огромные очереди. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Специалисты областного минздрава встретились с мужчиной, изучили его медицинскую карту, а после дали рекомендации по дальнейшему лечению. Также во время проверки была изучена возможность самостоятельной записи к врачам. Было выявлено, что за прошедшие шесть месяцев записью к специалистам воспользовались 188,6 тысяч человек, а это больше половины людей, которые записались через колл-центр. Еще пришли к выводу, что в больнице плохо реализована обратная связь, где говорится об оценке наполнения и актуальности расписания. 16% людей, которые записались к врачам, не пришли на прием.
— Администрации медучреждения поручили усилить механизм обратной связи, чтобы осуществлять проверку записанных на прием граждан путём звонков. Это поможет уточнить намерения посетить врача в обозначенный день. Также необходимо проработать вопрос информирования населения о каналах дистанционной записи. Минздрав продолжает совершенствовать работу по электронной записи к врачу, — сказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
До этого работники минздрава помогли решить вопрос по льготному обеспечению лекарствами. Жители обратились на прямую линию президента РФ и рассказали о том, что у некоторых точечно возникли сложности с получением необходимых препаратов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что загоревшийся телевизор чуть не лишил жилья 13 человек в Марксе.