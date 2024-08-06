В больнице Ангарска провели проверку после обращения на прямую линию губернатора

Специалисты областного минздрава встретились с мужчиной, изучили его медицинскую карту, а после дали рекомендации по дальнейшему лечению. Также во время проверки была изучена возможность самостоятельной записи к врачам. Было выявлено, что за прошедшие шесть месяцев записью к специалистам воспользовались 188,6 тысяч человек, а это больше половины людей, которые записались через колл-центр. Еще пришли к выводу, что в больнице плохо реализована обратная связь, где говорится об оценке наполнения и актуальности расписания. 16% людей, которые записались к врачам, не пришли на прием.