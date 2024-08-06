На ремонт дорог четырем муниципалитетам Омска выделили 64 млн рублей

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко по итогам отбора этого года четырем муниципалитетам выделили 64 млн рублей субсидий на ремонт дорог.
Блягодаря субсидии будет завершен капремонт путепровода, а также ремонт дороги к лагерю «Орленок» в Калачинском районе.
Часть средств направят на ремонт дорог в Тюкалинске и на ремонт дороги на улице Школьная в поселке Новоуральский в Таврическом районе.
Помимо этого, в Омске установят два светофора на пересечении улиц 22 Апреля — 50 лет Октября и пересечении улиц 10 лет Октября — 20-я Линия.