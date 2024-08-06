Паломники Пермского края ушли в самый длительный крестовый ход

В Пермском крае стартовал самый длительный крестовый ход. Продолжительность религиозного шествия — более трех недель, с 5 по 28 августа. Информацию об этом сообщили в пресс-службе краевой митрополии РПЦ.
«Среди населенных пунктов, которые посетят участники молитвенного шествия — село Берёзовка, поселок Кишерть, поселок Октябрьский, город Чернушка, поселок Елово, город Оса, поселок Юго-Камский и другие» — уточняют представители пермской церкви.
В первый день паломники дошли до подворья Пермского Успенского женского монастыря в селе Кольцово.