В правилах оптовой и розничной реализации лекарств произошли изменения

Так, Правила оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий дополнены подпунктом о том, что субъектами оптовой и розничной реализации обеспечивается соблюдение Правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, в соответствии с правилами маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий.