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В Казани будут готовить технических специалистов для Ту-214 и МС-21

В КНИТУ-КАИ создадут авиационный учебный центр. Там будут готовить технических специалистов для воздушных судов, в том числе таких, как Ту-214, Ту-204 и МС-21, сообщает Минпромторг РТ.

Источник: ИА Татар-информ

«В КНИТУ-КАИ будет создан авиационный учебный центр. На базе центра вуз планирует готовить профильный персонал для гражданской авиации. Федеральное агентство воздушного транспорта (“Росавиация”) утвердило программы подготовки инженерно-технических специалистов».

говорится в сообщении

Уточняется, что речь идет как о программе первоначальной подготовки кандидатов на получение свидетельства инженерно-технического персонала, так и о дополнительной профпрограмме по переподготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся техобслуживанием воздушных судов.

образование