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Омичи стали самыми счастливыми работниками в стране

По данным сервиса «Авито Работа» наш город занял первое место в рейтинге удовлетворенности своей работой.
Источник: Комсомольская правда

Более половины омичей ответили, что вполне довольны своей работой, сообщила региональный представитель «Авито Работы» в СФО Екатерина Салостий. При этом средняя заработная плата в регионе в первом полугодии 2024 года составила 51 383 рубля в месяц при условии полной занятости. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Понятное дело, в разных отраслях экономики и для разных специальностях уровень зарплат разный. Так в Омской области примеры высокооплачиваемые специальностей за первые 6 месяцев этого года выглядят так:

1) Токари — 100 378 рублей.

2) Водители спецтехники — 91 616 рублей.

3) Машинисты — 90 096 рублей.

Что касается офисных профессий, то здесь по данным вышеуказанного сервиса ситуация такова:

1) Риелторы −98 507 рублей.

2) Инженеры — 97 609 рублей.

3) Рекрутеры — 78 010 рублей.