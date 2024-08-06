Омичи стали самыми счастливыми работниками в стране

Более половины омичей ответили, что вполне довольны своей работой, сообщила региональный представитель «Авито Работы» в СФО Екатерина Салостий. При этом средняя заработная плата в регионе в первом полугодии 2024 года составила 51 383 рубля в месяц при условии полной занятости. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Понятное дело, в разных отраслях экономики и для разных специальностях уровень зарплат разный. Так в Омской области примеры высокооплачиваемые специальностей за первые 6 месяцев этого года выглядят так:
1) Токари — 100 378 рублей.
2) Водители спецтехники — 91 616 рублей.
3) Машинисты — 90 096 рублей.
Что касается офисных профессий, то здесь по данным вышеуказанного сервиса ситуация такова:
1) Риелторы −98 507 рублей.
2) Инженеры — 97 609 рублей.
3) Рекрутеры — 78 010 рублей.