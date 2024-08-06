Омичи стали самыми счастливыми работниками в стране

Более половины омичей ответили, что вполне довольны своей работой, сообщила региональный представитель «Авито Работы» в СФО Екатерина Салостий. При этом средняя заработная плата в регионе в первом полугодии 2024 года составила 51 383 рубля в месяц при условии полной занятости. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.