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Студентам колледжей повысят стипендии в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства рассказал, как будут привлекать молодежь обучаться в колледжах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay

«По поручению главы государства активно ведется работа по увеличению госзаказа в системе технического и профессионального образования. На сегодня выделено 145 тыс грантов, из них 65% направлено на технические специальности».

сообщил Гани Бейсембаев.

Рассказал он и о планах повысить стипендии.

«С 1 сентября стипендия студентов колледжей увеличится на 50% от уровня прошлого года. Так, если в 2022 году ее размер составлял 21 тыс тенге, то в прошлом году повысили до 32 тыс тенге, и с 1 сентября будут получать уже 43 тыс тенге».

пояснил глава Минпросвещения.
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