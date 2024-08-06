Студентам колледжей повысят стипендии в Казахстане

«С 1 сентября стипендия студентов колледжей увеличится на 50% от уровня прошлого года. Так, если в 2022 году ее размер составлял 21 тыс тенге, то в прошлом году повысили до 32 тыс тенге, и с 1 сентября будут получать уже 43 тыс тенге».