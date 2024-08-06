Театр кукол «Аистенок» вновь начнет спектакли-прогулки по Иркутску с 10 августа

Аудиоспектакль-прогулка «В движении стихии» появился в репертуаре театра летом 2020 года в разгар коронавируса. Благодаря разрешению от правительства, зрители смогли увидеть новую постановку. Актеры, которые озвучивали четыре стихии, Землю, Воду, Огонь и Воздух, обращались к гостям с помощью наушников с объемным звуком. А вот аудиоквест «Метаморфозы города И» идеально подойдет для детей, так как направлен на образование команды. Ребятишки будут спасать параллельный город И от козней злой колдуньи, а после завершения мисси получат специальные значки и грамоты. Премьера спектакля состоялась в 2021 году по многочисленным просьбам родителей.