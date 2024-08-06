Театр кукол «Аистенок» вновь начнет спектакли-прогулки по Иркутску с 10 августа

Иркутский областной театр кукол «Аистенок» с 10 августа возобновит спектакли-прогулки по Иркутску. В новом сезоне ребят ждет детский интерактивный аудиоквест «Метаморфозы города И», который будет проводится на площади у Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова. А вот взрослых вечером в будние дни на острове Конном будут ждать на аудиоспектакле-прогулке «В движении стихии». Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Аудиоспектакль-прогулка «В движении стихии» появился в репертуаре театра летом 2020 года в разгар коронавируса. Благодаря разрешению от правительства, зрители смогли увидеть новую постановку. Актеры, которые озвучивали четыре стихии, Землю, Воду, Огонь и Воздух, обращались к гостям с помощью наушников с объемным звуком. А вот аудиоквест «Метаморфозы города И» идеально подойдет для детей, так как направлен на образование команды. Ребятишки будут спасать параллельный город И от козней злой колдуньи, а после завершения мисси получат специальные значки и грамоты. Премьера спектакля состоялась в 2021 году по многочисленным просьбам родителей.
— Мы планируем развивать этот формат спектаклей с использованием современных технологий. Сейчас разрабатываем проект, который позволит зрителям участвовать в спектаклях-променадах с помощью специального приложения для мобильного телефона, — отметил директор Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов.
Театр «Аистенок» — это единственный профессиональный театр в регионе, который устраивает спектакли-променады. 31 августа коллектив отпразднует 90-летний юбилейный сезон. Специальные программы для детей и взрослых пройдут на площади перед театром.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более девяти тысяч детей отдохнут в летних лагерях возле Иркутска и на Байкале.