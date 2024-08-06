Похолодание до +7, грозы и дожди придут в Новосибирскую область в конце недели

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» поделились с новосибирцами прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, в среду, 7 августа в Новосибирской области в ночное время ожидается похолодание до +12, +17 градусов, а также местами — небольшие дожди, грозы. Днём местами по региону также пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха поднимется до отметок +21, +26. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/с.
В ночь на четверг, 8 августа, станет чуть холоднее, чем сутками ранее, температура воздуха опустится до отметок +13, +18, при прояснениях до +7,+12. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днём потеплеет до +20, +25 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 13 м/с.
В ночь на пятницу, 9 августа, регион вновь накроет прохлада. Столбики термометров покажут +8, +13 местами до +18. Днём потеплеет до +19, +24. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/с.
Кроме того, синоптики предупреждают, что в регионе 7 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса).