Похолодание до +7, грозы и дожди придут в Новосибирскую область в конце недели

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» поделились с новосибирцами прогнозом погоды на ближайшие дни. Так, в среду, 7 августа в Новосибирской области в ночное время ожидается похолодание до +12, +17 градусов, а также местами — небольшие дожди, грозы. Днём местами по региону также пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха поднимется до отметок +21, +26. Ветер юго-западный с порывами до 14 м/с.