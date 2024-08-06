Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 85-м году жизни скончался худрук Новосибирской филармонии Марк Абрамов

На 85-м году жизни скончался Марк Абрамов, заслуженный артист РФ и многолетний художественный руководитель и главный дирижер Концертного духового оркестра Новосибирской филармонии.

Абрамов ушел из жизни минувшей ночью. Официальные страницы Новосибирской государственной филармонии в социальных сетях выразили соболезнования родным и близким.

Абрамов был выпускником Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Он сыграл ключевую роль в создании Концертного духового оркестра Новосибирской филармонии, руководил им до 2022 года, а также организовал Камерный оркестр и работал в Новосибирском академическом симфоническом оркестре. Более 20 лет он дирижировал в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ).

Прощание с Марком Абрамовым состоится 7 августа в Похоронном доме ИМИ по адресу: ул. Кропоткина, 112, с 16:00 до 17:00.