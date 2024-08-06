На 85-м году жизни скончался худрук Новосибирской филармонии Марк Абрамов

Абрамов был выпускником Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Он сыграл ключевую роль в создании Концертного духового оркестра Новосибирской филармонии, руководил им до 2022 года, а также организовал Камерный оркестр и работал в Новосибирском академическом симфоническом оркестре. Более 20 лет он дирижировал в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ).