На 85-м году жизни скончался худрук Новосибирской филармонии Марк Абрамов

Абрамов ушел из жизни минувшей ночью. Официальные страницы Новосибирской государственной филармонии в социальных сетях выразили соболезнования родным и близким.
Абрамов был выпускником Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Он сыграл ключевую роль в создании Концертного духового оркестра Новосибирской филармонии, руководил им до 2022 года, а также организовал Камерный оркестр и работал в Новосибирском академическом симфоническом оркестре. Более 20 лет он дирижировал в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ).
Прощание с Марком Абрамовым состоится 7 августа в Похоронном доме ИМИ по адресу: ул. Кропоткина, 112, с 16:00 до 17:00.