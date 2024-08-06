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На Крым идут ливни и сильный ветер — объявлено штормовое

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 7 августа из-за проливных дождей с градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 7 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 15−20 м/c», — предупреждают спасатели.

Как уточняют в пресс-службе компании «Крымэнерго», в связи с сильным ветром вероятны порывы линий электропередач и падение опор. При обнаружении таких фактов крымчан просят немедленно сообщать о случившемся в контакт-центры компании либо вызывать спасателей.

«Не прикасайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи. Крайне опасно подходить к проводу, лежащему на земле, ближе, чем на восемь метров: даже после обрыва провод может оставаться под напряжением», — напоминают специалисты.

Ухудшение погоды с вероятностью образования смерчей также ожидается в Сочи. Жителей и гостей Кубани призвали соблюдать меры предосторожности.