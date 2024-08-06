На Крым идут ливни и сильный ветер — объявлено штормовое

«Не прикасайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи. Крайне опасно подходить к проводу, лежащему на земле, ближе, чем на восемь метров: даже после обрыва провод может оставаться под напряжением», — напоминают специалисты.