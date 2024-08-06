Объявлены рейсы из Кишинева в Верону: когда начнутся полеты

«С августа румынская авиакомпания Bees Airlines будет выполнять регулярные рейсы по маршрутам Кишинев — Верона, Бухарест-Верона, Прага, Тель-Авив, Ираклион и Баден-Баден, а также Сучава — Тель-Авив и Баден-Баден», — отмечается в сообщении.
Министр транспорта и инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну уточнил, что рейсы из Кишинева в Верону стартуют с 20 августа и будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам.
Ранее стало известно, что с осени авиакомпания Wizz Air запускает рейсы из Кишинева в Вену, Варшаву и Абу-Даби.
Рейсы Кишинев — Вена и Кишинев — Варшава будут выполняться с 30 сентября каждый понедельник, среду и пятницу.
С 27 октября будет запущен рейс Кишинев — Абу-Даби. Полеты будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.