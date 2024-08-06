Литва планирует уменьшить число автобусных маршрутов с Беларусью

По ее словам, есть план по сокращению потока автобусов, за него отвечает Минтранс. Ведомство предусмотрело определенные действия.
«Мы в свою очередь закрыли пограничные пункты, что уменьшило потоки, с нашей стороны были предприняты соответствующие действия, которые повлияли на этот процесс», — заявила Билотайте в эфире радио LRT.
Представитель министерства транспорта Станисловас Лингис в свою очередь сообщил, что в настоящее время реализуется принятое кабмином Литвы еще в марте решение о сокращении рейсов в Беларусь в два раза.
Он также отметил, что пассажиропоток может увеличиться в связи с тем, что Литва запретила проезд легковых машин с белорусскими номерами. Однако прогнозировать, как сложится ситуация после вступления в силу запрета, в ведомстве пока не могут.
Руководитель Вильнюсской компании пассажирского транспорта дальнего следования Арунас Индрашюс заявил, что не слышал о новых планах по сокращению рейсов. Он напомнил, что с марта этого года их число и так сократилось наполовину.
Индрашюс пояснил, что на сегодняшний день новые разрешения не выдаются, а старые не продлеваются. Перевозки пока еще осуществляются теми разрешениями, которые действительны, и с истечением их срока перевозчики, не получая новые, уходят.
Как заявил ранее во вторник директор Управления транспортной безопасности Генюс Лукошюс, из 58 рейсов в Беларуси сейчас осталось 35. Планируется, что к февралю 2025 года число постепенно будут снижено до 29.
Новые запреты
Ранее Латвия и Литва ввели запрет на въезд легковушек на белорусских номерах. Позже такой же запрет ввела Эстония.
В МИД Беларуси, комментируя действия западных властей, назвали данные решения бесчеловечными и антигуманными.