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Литва планирует уменьшить число автобусных маршрутов с Беларусью

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Планируется сокращение автобусных рейсов между Литвой и Беларусью, об этом заявила литовская министр внутренних дел Агне Билотайте.

Источник: Sputnik.by

По ее словам, есть план по сокращению потока автобусов, за него отвечает Минтранс. Ведомство предусмотрело определенные действия.

«Мы в свою очередь закрыли пограничные пункты, что уменьшило потоки, с нашей стороны были предприняты соответствующие действия, которые повлияли на этот процесс», — заявила Билотайте в эфире радио LRT.

Представитель министерства транспорта Станисловас Лингис в свою очередь сообщил, что в настоящее время реализуется принятое кабмином Литвы еще в марте решение о сокращении рейсов в Беларусь в два раза.

Он также отметил, что пассажиропоток может увеличиться в связи с тем, что Литва запретила проезд легковых машин с белорусскими номерами. Однако прогнозировать, как сложится ситуация после вступления в силу запрета, в ведомстве пока не могут.

Руководитель Вильнюсской компании пассажирского транспорта дальнего следования Арунас Индрашюс заявил, что не слышал о новых планах по сокращению рейсов. Он напомнил, что с марта этого года их число и так сократилось наполовину.

Индрашюс пояснил, что на сегодняшний день новые разрешения не выдаются, а старые не продлеваются. Перевозки пока еще осуществляются теми разрешениями, которые действительны, и с истечением их срока перевозчики, не получая новые, уходят.

Как заявил ранее во вторник директор Управления транспортной безопасности Генюс Лукошюс, из 58 рейсов в Беларуси сейчас осталось 35. Планируется, что к февралю 2025 года число постепенно будут снижено до 29.

Новые запреты

Ранее Латвия и Литва ввели запрет на въезд легковушек на белорусских номерах. Позже такой же запрет ввела Эстония.

В МИД Беларуси, комментируя действия западных властей, назвали данные решения бесчеловечными и антигуманными.