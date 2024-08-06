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Сильные дожди накроют Южный Урал в ближайшие три дня

Ухудшение погоды синоптики Челябинского ЦГМС ждут уже завтра, 7 августа.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°

Ухудшение погоды синоптики Челябинского ЦГМС ждут уже завтра, 7 августа. Об этом сообщает министерство общественной безопасности Челябинской области.

Сильные и при этом продолжительные дожди с грозами будут идти в отдельных районах области на протяжении трех дней — с 7 по 9 августа. В ведомстве подчеркнули, что на фоне обильных осадков с 8 по 10 августа на территориях, где они выпадают, вновь может подняться уровень воды, местами до неблагоприятных отметок.

Жителям Челябинской области напоминают о мерах личной безопасности и рекомендуют в экстренных ситуациях обращаться за помощью, позвонив на номерам 101 и 112.