Сильные дожди накроют Южный Урал в ближайшие три дня

Сильные и при этом продолжительные дожди с грозами будут идти в отдельных районах области на протяжении трех дней — с 7 по 9 августа. В ведомстве подчеркнули, что на фоне обильных осадков с 8 по 10 августа на территориях, где они выпадают, вновь может подняться уровень воды, местами до неблагоприятных отметок.