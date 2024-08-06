День в истории 7 августа: что произошло в эту дату

Открытие «Медного всадника», начало первой русской кругосветной экспедиции, международный день холостяка и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
Международный день холостяка
7 августа является значимой датой для многих людей по всему миру, так как этот день отмечается как День холостяка. Этот неформальный праздник, также известный как «День одиночек» или «День одиноких сердец», посвящен всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Впервые получивший широкую популярность в Китае, где он отмечается 11 ноября, этот день вскоре нашел отклик и в других странах. Несмотря на то, что одинокая жизнь часто воспринимается обществом негативно, современная реальность показывает, что многие люди предпочитают сосредоточиться на карьере, учебе или личностном росте, прежде чем создавать семью. День холостяка — это возможность подчеркнуть, что быть одиночкой может быть интересным и значимым этапом в жизни, наполненным новыми возможностями и переживаниями.
День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России
7 августа ежегодно отмечается профессиональный праздник сотрудников Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации. Этот знаменательный день связан с реорганизацией Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ), включенного в структуру ФСО 7 августа 2004 года по Указу Президента РФ. История службы спецсвязи берет свое начало с первых лет становления советской власти, когда была создана система защищенной правительственной связи и информационной безопасности.
День независимости Кот-д’Ивуара
7 августа Республика Кот-д’Ивуар отмечает День независимости от Франции. Она была провозглашена в государстве именно в этот день в 1960 году. Однако празднуют День Независимости традиционно 7 декабря, поскольку летом проходят различные полевые работы.
Открытие «Медного всадника»
В 1782 году в этот день состоялось открытие памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. Работа над памятником длилась с 1766 года, а автором идеи создания скульптуры выступила Екатерина Вторая. Название «Медный всадник» закрепилось за памятником благодаря одноименной поэме Александра Пушкина. В действительности же фигура императора на коне выполнена из бронзы.
Первая русская кругосветная экспедиция
В этот день в 1803 году началась первая русская кругосветная экспедиция. 7 августа корабли «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского вышли из Кронштадта. Кругосветное плавание продолжалось около трех лет.
Закон о трубочистах в Англии
7 августа 1840 года в Англии запретили использовать детей в качестве трубочистов. До этого детей привлекали к чистке дымоходов довольно часто. Но их будущее не было благополучным. В 1803 году были изобретены щетки для чистки труб, но использовать детей было все равно дешевле. И лишь в 1840 году английский парламент запретил забираться в трубы лицам до 21 года.
Александр Блок
7 августа 1921 года из жизни ушел русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик, классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского символизма Александр Блок. Ему было всего 40 лет.