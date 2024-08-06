У сотрудников ГАИ новая форма. Узнали, как она выглядит

Новая экипировка включает в себя костюм, майку поло и кепку с неоновыми вставками и световозвращающим рисунком, а также удобные кроссовки. Она разрабатывалась специально для сотрудников белорусской ГАИ в соответствии с их пожеланиями и тестировалась на протяжении года. Усовершенствованное обмундирование отвечает всем современным требованиям: комфортное и более заметное для всех участников дорожного движения.