У сотрудников ГАИ новая форма. Узнали, как она выглядит

Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Михаил Гриб привел строевой осмотр и утренний инструктаж для сотрудников столичной ГАИ. Руководитель высоко оценил новое форменное обмундирование, в котором с 6 августа личный состав минской Госавтоинспекции будет нести службу на улицах столицы.
Новая экипировка включает в себя костюм, майку поло и кепку с неоновыми вставками и световозвращающим рисунком, а также удобные кроссовки. Она разрабатывалась специально для сотрудников белорусской ГАИ в соответствии с их пожеланиями и тестировалась на протяжении года. Усовершенствованное обмундирование отвечает всем современным требованиям: комфортное и более заметное для всех участников дорожного движения.
После утреннего инструктажа сотрудники ГАИ приступили к несению службы.