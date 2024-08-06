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У сотрудников ГАИ новая форма. Узнали, как она выглядит

Минская Госавтоинспекция приступила к службе в обновленном обмундировании, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ГАИ.

Источник: Telegram-канал «Милиция Минска»

Начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Михаил Гриб привел строевой осмотр и утренний инструктаж для сотрудников столичной ГАИ. Руководитель высоко оценил новое форменное обмундирование, в котором с 6 августа личный состав минской Госавтоинспекции будет нести службу на улицах столицы.

Новая экипировка включает в себя костюм, майку поло и кепку с неоновыми вставками и световозвращающим рисунком, а также удобные кроссовки. Она разрабатывалась специально для сотрудников белорусской ГАИ в соответствии с их пожеланиями и тестировалась на протяжении года. Усовершенствованное обмундирование отвечает всем современным требованиям: комфортное и более заметное для всех участников дорожного движения.

После утреннего инструктажа сотрудники ГАИ приступили к несению службы.