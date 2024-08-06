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Крым отказывается от туристического налога до конца СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. Крым не будет вводить туристический налог до окончания спецоперации. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Reuters

«Считаю нецелесообразным введение туристического налога в Республике Крым до окончания специальной военной операции. Как только цели СВО будут достигнуты, мы проанализируем результаты регионов и вернемся к этому вопросу», — написал он в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в течение двух лет власти Крыма оказывают меры поддержки отельерам в связи со снижением турпотока, на этом фоне обременять такие предприятия дополнительными налогом глава республики считает нелогичным.

Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий также заявлял, что в Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения с полуостровом.

Поправки в налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога, приняты Госдумой в июле 2024 года. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.

туризм и отдых