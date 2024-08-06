Церемония вручения Нобелевских премий в 2024 году: самое главное о событии

Ежегодно 10 декабря, в годовщину смерти учредителя Альфреда Нобеля, проводится церемония вручений Нобелевских премий. В 2024 году по традиции будут вручены награды выдающимся ученым и организациям за достижения в областях медицины, физики, химии, литературы, мира и экономики. Подробнее про историю и традиции мероприятия, а также про то, где оно пройдет в этом году, рассказываем ниже.