Церемония вручения Нобелевских премий в 2024 году: самое главное о событии

Ежегодно 10 декабря, в годовщину смерти учредителя Альфреда Нобеля, проводится церемония вручений Нобелевских премий. В 2024 году по традиции будут вручены награды выдающимся ученым и организациям за достижения в областях медицины, физики, химии, литературы, мира и экономики. Подробнее про историю и традиции мероприятия, а также про то, где оно пройдет в этом году, рассказываем ниже.
Что такое Нобелевская премия
Нобелевская премия — престижная международная премия, ежегодно присуждаемая за выдающиеся интеллектуальные и научные достижения из фонда, завещанного для этой цели шведским изобретателем и промышленником Альфредом Нобелем.
Среди известных лауреатов-соотечественников, когда-либо получавших Нобелевскую премию, были: физиолог Иван Петрович Павлов, ученый-физик Андрей Дмитриевич Сахаров, писатель Иван Алексеевич Бунин и другие.
На каждой церемонии лауреаты получают золотую медаль, диплом с благодарностью и денежную сумму, размер которой зависит от годового дохода Нобелевского фонда. В случае, если приз отклонен или не принят, призовые деньги возвращают обратно в фонд.
Мотивы для отказа могут быть различными, например, в 1937 году Адольф Гитлер запретил немцам в будущем получать Нобелевские премии, поскольку был недоволен присуждением премии мира 1935 года журналисту-антинацисту Карлу фон Осецки, который в то время был политическим заключенным в Германии.
История церемонии
Нобелевская премия существует благодаря трудам основателя Альфреда Нобеля — шведского химика и инженера, изобретшего динамит и другие взрывчатые вещества. Несмотря на направленность своих изобретений, ученый был ярым противником военных действий, полагая, что посредством знаний и научных достижений люди должны способствовать улучшению мира и международных связей. Для этих целей Нобель учредил премию, присуждаемую ученым за интеллектуальные достижения, имеющие наибольшую пользу для человечества.
Истоки Нобелевской премии отсылают к 1895 году, именно тогда Нобель подписал свое последнее завещание, оставив большую часть состояния для учреждения пяти ежегодных премий — в следующих областях: физика, химия, медицина, литература и защита мира (премия мира). Первая церемония вручения Нобелевских премий состоялась 10 декабря 1901 года в пятую годовщину смерти Нобеля.
В 1968 году к областям, за которые возможно получить премию, Банк Швеции добавил еще одну мемориальную премию в области экономических наук в память об Альфреде Нобеле. Впервые она была присуждена в 1969 году. Хотя технически она не является «Нобелевской», ее лауреаты объявляются на ежегодной церемонии.
Дата церемонии вручения Нобелевских премий в 2024 году
Ежегодно даты проведения мероприятия остаются неизменными. Церемония вручения Нобелевских премий в 2024 году по традиции пройдет 10 декабря — в 128-годовщину смерти Альфреда Нобеля.
Где будет проходить церемония вручения Нобелевских премий в 2024 году
Согласно завещанию учредителя и основателя, Нобелевские премии по физике, химии, физиологии, медицине и литературе присуждаются в Стокгольме (Швеция), а Нобелевская премия мира — в Осло (Норвегия).
Премия по экономике, учрежденная в 1968 году, также пройдет в шведской столице.
Церемония вручения в Стокгольме почти без исключения с 1926 года проводится в Стокгольмском концертном зале, после чего в местной ратуше состоится традиционный банкет.
В Осло церемония вручения премии мира в течение многих лет проходила в Нобелевском институте, пока в 1947 год ее не перенесли в актовый зал Университета Осло, а в 1990 году — в здание мэрии Осло.
Кстати, все посетители мероприятия должны соблюдать определенный дресс-код: для женщин обязательно вечернее платье в пол любого фасона или национальная одежда, для мужчин — фрак с галстуком.
В каких областях присуждаются Нобелевские премии
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, обнародованному после его смерти в 1896 году, Нобелевские премии присуждаются в следующих областях:
- физика;
- химия;
- медицина;
- литература,
- общественные достижения (премия мира).
С 1969 года на церемонии в Стокгольме также присуждают экономическую мемориальную премию в память об Альфреде Нобеле.
Известные номинанты на Нобелевскую премию в 2024 году
В 2024 году только на церемонию вручения Нобелевской премии мира были номинированы 196 ученых и 92 организации. Имена 285 номинантов не опубликованы в соответствии с практикой комитета. Полный официальный список будет обнародован лишь через 50 лет. На данный момент, согласно норвежской прессе, известно о выдвижении следующих кандидатур:
- Йенс Столтенберг — генсек НАТО и экс-премьер Норвегии;
- Илон Маск — американский предприниматель, инженер и исполнительный директор Tesla Motors;
- Джулиан Ассанж — австрийский журналист и телеведущий, основатель организации WikiLeaks;
- Папа Римский Франциск — епископ Римско-католической церкви, суверен Ватиканского государства;
- Дональд Трамп — 45-президент США, политический деятель и предприниматель;
- Антониу Гутерриш — генеральный секретарь ООН.
Что нужно запомнить о церемонии вручения Нобелевских премий в 2024 году
Собрали всю важную информацию о церемонии вручения Нобелевских премий в 2024 году в один список.
- По традиции церемония вручения Нобелевских премий в 2024 году пройдет 10 декабря — в 128-годовщину смерти Альфреда Нобеля.
- Премия будет присуждена выдающимся ученым и научным организациям в областях медицины, физики, химии, литературы, мира и экономики.
- Согласно завещанию учредителя и основателя, Нобелевские премии по физике, химии, физиологии, медицине и литературе присуждаются в Стокгольме (Швеция), а Нобелевская премия мира — в Осло (Норвегия).
- Узнать полный список претендентов на Нобелевскую премию можно будет по прошествии 50 лет в соответствии с практикой комитета.
Автор: Кристина Корчанова