Обновленный бассейн открылся в гостинице «Беларусь»

— Эти ребята порой обделены вниманием родителей, и мы организовали для них праздник. Надеемся, что им понравится, ведь в нашем бассейне есть водный аттракцион «Горка-гидротруба», фонтаны. А после водных развлечений детей ждет вкусный обед, — рассказала начальник отдела маркетинга и продаж «Минотеля» Елена Соколова. — Такие акции будут проводиться на постоянной основе.