Обновленный бассейн открылся в гостинице «Беларусь»

— В июле были отремонтированы душевые, сауны, полностью заменена сантехника и оборудование в раздевалках. Объект обновляли своими силами, без привлечения внешних подрядчиков. Все выполнено в достаточно короткий срок, — отметил начальник ФОК гостиницы «Беларусь» Дмитрий Гапшевич.
Стены бассейна украшает панно народного художника Беларуси Александра Кищенко (внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой шерстяной гобелен в мире (270 кг)).
Специально к открытию прошла акция для воспитанников Социально-педагогического центра Центрального района «Минотель детям».
— Эти ребята порой обделены вниманием родителей, и мы организовали для них праздник. Надеемся, что им понравится, ведь в нашем бассейне есть водный аттракцион «Горка-гидротруба», фонтаны. А после водных развлечений детей ждет вкусный обед, — рассказала начальник отдела маркетинга и продаж «Минотеля» Елена Соколова. — Такие акции будут проводиться на постоянной основе.
До 11 августа при посещении бассейна родители смогут взять с собой ребенка совершенно бесплатно, а к началу учебного года сотрудники обещают новые сюрпризы.
Стоит отметить, что кроме бассейнов для взрослых и детей, трех саун (включая фитосауны «Кедровая бочка»), джакузи, фонтанов и гейзеров в ФОК гостиницы «Беларусь» имеется тренажерный зал для занятий групп здоровья и общефизической подготовки. Он оснащен современным оборудованием отечественного и зарубежного производства.