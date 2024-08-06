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Эд Ширан заявил, что остался бы девственником, если бы не был музыкантом

Британский поп-певец Эд Ширан признался, что был бы девственником, если бы не стал артистом.

Источник: Звук

Британский поп-певец Эд Ширан признался, что был бы девственником, если бы не стал артистом.

В своих соцсетях исполнитель опубликовал видео, в котором он сидит на огромном стадионе, а затем поворачивается в камеру и делает шокирующее заявление. Потом появляется большой стадионный экран, показывающий, что Ширан играет в Pokémon Stadium (1999).

В данный момент Эд находится в масштабном туре под названием Mathematics. Последний концерт в его рамках пройдет в сентябре в Дюссельдорфе.

Недавно исполнитель рассказал о намерении развивать на родине музыкальную программу для молодежи.