В Перми более 30 мигрантов поставили на воинский учет

В Перми 32 бывших мигранта, которые получили гражданство РФ, были доставлены в военкоматы и поставлены на учет. Об этом сообщили в пресс-службе военного следственного отдела по пермскому гарнизону.
«В ходе проведенных мероприятий военными следователями проверены социально значимые места, в том числе торговые центры, строительные площадки, а также водители транспортных средств, где выявлено 32 бывших мигранта, которые доставлены в военные комиссариаты и поставлены на воинский учет» — уточнили в ведомстве.
Более того, по итогам весеннего призыва 2024 года в ряды Вооруженных сил призваны 25 иностранных граждан, получивших Российское гражданство.
Ранее «Комсомолка» писала о расширении запрещенных для иностранцев списков профессий. Краевые власти подготовили указ о запрете использования труда иностранных граждан в транспортной отрасли Перми. Теперь мигрантам запрещается перевозить пассажиров на междугородных рейсах, а так же работать на городском и пригородном общественном транспорте.