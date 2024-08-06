В Перми более 30 мигрантов поставили на воинский учет

Ранее «Комсомолка» писала о расширении запрещенных для иностранцев списков профессий. Краевые власти подготовили указ о запрете использования труда иностранных граждан в транспортной отрасли Перми. Теперь мигрантам запрещается перевозить пассажиров на междугородных рейсах, а так же работать на городском и пригородном общественном транспорте.