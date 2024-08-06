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В Краснодаре проверят состояние воздуха

Информационно-аналитический центр экологического мониторинга проведет оценку состояния атмосферного воздуха в краевой столице, Анапе, Туапсе, Новороссийске, Горячем Ключе, в Темрюкском и Северском районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

На Кубани специалисты краевого информационно-аналитического центра продолжают создавать эффективную систему управления экологической безопасностью, планируется проведение 800 исследований в этом году. Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, по итогам 2023-го года отмечен общий спад уровня загрязнения атмосферы.

По данным Министерства природных ресурсов региона, на экологическую обстановку в крае влияют в первую очередь интенсивность солнечной радиации, слабые порывы ветра и застои атмосферного воздуха. В Краснодаре одним из основополагающих факторов является ежегодное увеличение количества автотранспорта.

Краевой центр экологического мониторинга оснащен стационарной испытательной лабораторией. Также есть два передвижных поста контроля качества воздуха, водных ресурсов и почвы, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать экологическую обстановку в регионе.

На Кубани разработан план мероприятий по снижению загрязняющих выбросов в атмосферу. В том числе повышение эффективности очистных установок на предприятиях и ликвидация источников загрязнения.

экология