Найти новую работу в Омске можно буквально за пару дней

Особенность рынка труда последних лет в России такова, что спрос на работников превышает предложение и Омская область не исключение. Неудивительно, что в таких условиях новую работу омичи находят достаточно быстро — так считают в Авито Работе. Директор категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилл Пшеничных сообщил корреспонденту КП-Омск, что 53% омичей трудоустраиваются в течение одного месяца, причем половина из них — в течение двух недель. Имеются ввиду офисные специальности. А вот у представителей рабочих профессий этот процесс протекает и того быстрее — «синие воротнички» находят новую работу в среднем буквально за 2−3 дня.