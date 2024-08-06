В Новосибирске суд подтвердил статус иноагента Антону Картавину*

30 июля 2024 года Новосибирский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда от 14 марта 2024 года, признавшее депутата городского Совета Новосибирска Антона Картавина* иностранным агентом.
Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, апелляционная жалоба Картавина была отклонена.
«Решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 14.03.2024 в отношении А. Картавина* оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске депутата горсовета оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.
Антон Картавин* — признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.