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В Новосибирске суд подтвердил статус иноагента Антону Картавину*

Областной суд подтвердил статус иноагента депутату Новосибирского городского Совета.

30 июля 2024 года Новосибирский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда от 14 марта 2024 года, признавшее депутата городского Совета Новосибирска Антона Картавина* иностранным агентом.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, апелляционная жалоба Картавина была отклонена.

«Решение Ленинского районного суда г. Новосибирска от 14.03.2024 в отношении А. Картавина* оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске депутата горсовета оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.

Антон Картавин* — признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.