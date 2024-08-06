Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова проведет зарядку с казанцами

Мероприятие пройдет в экстрим-парке «Урам», начало ориентировочно в 11:45. Евгения Тарасова — российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в индивидуальном турнире, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире. Родилась в Казани.