Мероприятие пройдет в экстрим-парке «Урам», начало ориентировочно в 11:45. Евгения Тарасова — российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в индивидуальном турнире, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире. Родилась в Казани.
Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова проведет зарядку с казанцами
10 августа совместную зарядку с жителями Казани проведет фигуристка Евгения Тарасова, об этом на пресс-конференции, посвященной городскому мероприятию, сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.