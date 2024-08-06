Пешеходный мост в миасском посёлке разберут, чтобы ускорить проход воды

Аварийный пешеходный мост в миасском посёлке Тургояк полностью демонтируют. Разбор конструкций нужен, чтобы ускорить проход воды по реке, а также обезопасить жителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, пешеходный мост в районе улицы Спартака закрыли 31 июля из-за подъёма воды в реке Миасс. Бурный поток повредил конструкции, и спустя несколько дней после закрытия моста стало известно, что ходить по нему опасно для жизни.
Планируют ли построить на месте разобранного моста новый, в администрации не сообщили.
Добавим, что через Миасский городской округ продолжает проходить большая вода из Башкирии. Специалисты регулируют работу дамб, чтобы уменьшить последствия паводка. Рассматриваются варианты по расчистке прибрежных зон от растительности и расширения узких участков реки для более быстрого прохождения большого объёма воды.