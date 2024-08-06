44-летний житель Усть-Илимска заплатит штраф за курение в самолете в Братске

В дежурную часть Братского ЛО МВД России на транспорте обратились с сообщением о том, что на борт самолета «Москва Домодедово — Братск» вызывают работников полиции. Командир воздушного судна рассказал о том, что пассажир нарушает правила поведения, а именно курит в салоне. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.