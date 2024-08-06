44-летний житель Усть-Илимска заплатит штраф за курение в самолете в Братске

В дежурную часть Братского ЛО МВД России на транспорте обратились с сообщением о том, что на борт самолета «Москва Домодедово — Братск» вызывают работников полиции. Командир воздушного судна рассказал о том, что пассажир нарушает правила поведения, а именно курит в салоне. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
— Нарушителем оказался 44-летний житель г. Усть-Илимска. Мужчина курил сигарету в туалете на борту воздушного судна во время полёта, нарушив требования ч. 1 статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах), — рассказали в пресс-службе ведомства.
На пассажира был составлен административный протокол и он выплатит штраф в размере до 1,5 тысяч рублей. Помимо этого, мужчину могут занести в «черный список» авиакомпании. Тогда перевозчик будет вправе отказать нарушителю в перелете.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 200 кг молочной продукции изъяли с продажи в Иркутской области.