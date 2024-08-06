В давке в аэропорту Кольцово пострадали два человека

«Мы с супругом только прилетели из Дубая. Он пошел забирать машину со стоянки, а я стояла с вещами и ждала его перед выходом из аэропорта. Все было спокойно, но в какой-то момент с разных сторон побежали туристы, семьи с детьми — может человек десять. Кто-то спросил у выбежавших, что случилось, и одна девушка крикнула: “Бегите, там стреляют”. Соображать некогда было, что делать, и я тоже выскочила на улицу вместе с толпой», — заявила она.