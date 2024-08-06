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Где прохлада, а где сильная жара: погода в Астане и Алматы на 3 дня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане и Алматы на ближайшие три дня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 74% 758 мм рт. ст. +25°

Прогноз погоды в Астане

7 августа в Астане ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.

8 августа переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 27−29 тепла.

9 августа переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, утром и днем порывы 15−20, временами 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 20−22 тепла.

Прогноз погоды в Алматы

7 августа в Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 32−34 тепла.

8 августа переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем днем сильная жара 34−36 тепла.

9 августа переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 36−38 тепла.