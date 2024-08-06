В Приморском районе появилась велосипедная дорожка небесно-синего цвета

Как рассказали «Фонтанке» в «АБЗ-1», площадь велодорожки составила 725 кв. м — на нее ушло 68 тонн синей асфальтобетонной смеси. Яркий оттенок получается благодаря тому, что вместо черного битума при производстве смеси используется прозрачное полимерное вяжущее B2color в сочетании с красящими пигментами. Такое вяжущее разработано и производится «АБЗ-1» по собственной запатентованной технологии.
Благоустройство набережной Большой Невки началось в 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — тогда появился первый участок синей велодорожки, а в этом году работы продолжились по Приморскому проспекту до стадиона «Приморец». В середине августа благоустройство должно быть завершено, и тогда можно будет пройти около трех километров по новой набережной от ЦПКиО им. Кирова до Яхтенного моста.