В Приморском районе появилась велосипедная дорожка небесно-синего цвета

Благоустройство набережной Большой Невки началось в 2023 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — тогда появился первый участок синей велодорожки, а в этом году работы продолжились по Приморскому проспекту до стадиона «Приморец». В середине августа благоустройство должно быть завершено, и тогда можно будет пройти около трех километров по новой набережной от ЦПКиО им. Кирова до Яхтенного моста.