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В Уфе завершают ремонт главной улицы микрорайона Нижегородка

В Уфе завершают ремонт главной улицы микрорайона Нижегородка.

Источник: Башинформ

В Уфе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 12 участках улично-дорожной сети ведется ремонт дорожного полота. Специалисты приводят к нормативу 29 километров автодорог.

Один из ремонтируемых объектов — улица Благоварская микрорайона Нижегородка. Дорога очень значима для местных жителей — по нему в том числе проходит школьный маршрут.

Благодаря нацпроекту на протяжении 1,3 км обновлено дорожное покрытие, обустроены тротуар, остановочные площадки. Площадь укладки слоев дорожной одежды составляет — 15100 кв.метров. В процессе ремонта подрядчик установил 20 люков.

На сегодняшний день по улице Благоварской ведется асфальтирование подъездных путей. В ближайшей перспективе — устройство 360 бортовых камней, отсыпка обочины и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Подрядная организация согласно контракту, должна завершить ремонт до 23 сентября 2024 года. Однако, ремонт планируется выполнить с опережением контрактных сроков.

Вместе с тем, для комфортного ожидания общественного транспорта по улице Благоварской приступили к установке остановочных павильонов, приобретённых за счет средств по наказам жителей депутатам Горсовета Уфы.