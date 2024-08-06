В Уфе завершают ремонт главной улицы микрорайона Нижегородка.

В Уфе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на 12 участках улично-дорожной сети ведется ремонт дорожного полота. Специалисты приводят к нормативу 29 километров автодорог.



Один из ремонтируемых объектов — улица Благоварская микрорайона Нижегородка. Дорога очень значима для местных жителей — по нему в том числе проходит школьный маршрут.



Благодаря нацпроекту на протяжении 1,3 км обновлено дорожное покрытие, обустроены тротуар, остановочные площадки. Площадь укладки слоев дорожной одежды составляет — 15100 кв.метров. В процессе ремонта подрядчик установил 20 люков.



На сегодняшний день по улице Благоварской ведется асфальтирование подъездных путей. В ближайшей перспективе — устройство 360 бортовых камней, отсыпка обочины и нанесение дорожной разметки термопластиком.



Подрядная организация согласно контракту, должна завершить ремонт до 23 сентября 2024 года. Однако, ремонт планируется выполнить с опережением контрактных сроков.



Вместе с тем, для комфортного ожидания общественного транспорта по улице Благоварской приступили к установке остановочных павильонов, приобретённых за счет средств по наказам жителей депутатам Горсовета Уфы.